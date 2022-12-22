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Испания

Сегодня, 15:42

Гаттузо: «Я люблю, когда моя команда владеет мячом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал, какому стилю игры он хочет обучить игроков своей команды.

«Когда я был футболистом, то постоянно бегал за мячом, делал много перехватов. Но сейчас мне нравится контролировать мяч, чтобы моя команда владела им. Желание, менталитет, страсть — все осталось. Только видение полностью поменялось. Этому я и хочу научить игроков «Валенсии», — приводит слова 44-летнего специалиста ITASportPress.

Гаттузо возглавил «Валенсию» 1 июля 2022 года. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионат Испании, набрав 19 очков за 14 матчей.

Следующий свой матч «Валенсия» сыграет в рамках 15-го тура ла лиги против «Вильярреала» 31 декабря, начало — 18.15 мск.

Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
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