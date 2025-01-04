Беллингем: «Я хочу быть лидером этого «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Я хочу быть лидером этой команды. Такие игры, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал». Когда у тебя на футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это тот настрой, которого заслуживают наши болельщики», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Беллингема на своей странице в соцсети X.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.