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Сегодня, 04:21

Беллингем: «Я хочу быть лидером этого «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Я хочу быть лидером этой команды. Такие игры, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал». Когда у тебя на футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это тот настрой, которого заслуживают наши болельщики», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Беллингема на своей странице в соцсети X.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Джуд Беллингем. Сумасшедшая победа «Реала»! Винисиуса удалили, но Модрич и Беллингем перевернули игру и подняли Мадрид на первое место
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