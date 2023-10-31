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Испания

Сегодня, 09:49

Беллингем прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку до 21 года, которую но получил на торжественном вручении «Золотого мяча».

«Я хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне еще далеко до того, что сделал Зидан, но он игрок, который вдохновлял меня. Этот трофей очень много значит для меня», — приводит слова Беллингема Marca.

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Лионель Месси с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Футбольный МЕССИя. Почему Лео смотрит на любого конкурента за «Золотой мяч» из космоса

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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