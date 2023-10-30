Джуд Беллингем занял 18-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Издание France Football начало публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2023

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем занял 18-е место в списке лучших футболистов прошлого сезона.

В сезоне-2022/23 Беллингем забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за дортмундскую «Боруссию», в июле 2023 года он перешел в «Реал» за 103 миллиона евро.

Также в прошлом сезоне 20-летний футболист в составе сборной Англии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором англичане уступили Франции (1:2).

Ранее стало известно, кто занял места с 21-го по 30-е в голосовании за «Золотой мяч». Лаутаро Мартинес («Интер») стал 20-м в списке, на 19-й строчке — Харри Кейн («Бавария»).

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня, 30 октября в театре Шарле в Париже. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча"-2023.