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Сегодня, 09:52

Эдуард Ромеу: «Феликс снизил зарплату, чтобы присоединиться к «Барсе». Она составляет 400 тысяч евро»

В «Барселоне» заявили, что хотят выкупить Феликса по окончании сезона
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу сообщил, что вингер Жоау Феликс снизил свою зарплату при переходе в каталонский клуб из «Атлетико» на правах ренды.

«Это правда, Феликс снизил свою зарплату, чтобы присоединиться к команде — и она составляет 400 тысяч евро. Это очень сильный жест от Жоау. Что произойдет в июне? Мы надеемся, что у нас будет возможность рассмотреть его пребывание после окончания этого сезона», — приводит слова Ромеу L'Esportiu.

23-летний футболист ушел в аренду в «Барсу» летом 2023 года. За команду он сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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