Камавинга: «Я буду очень доволен, если Мбаппе станет игроком «Реала»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о возможном переходе французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Я буду очень доволен, если Килиан станет игроком «Реала». Мбаппе — потрясающий футболист. Каждый хотел бы видеть его в своей команде. Килиан принял верное решение, за это мы должны уважать его», — приводит слова Камавинга AS.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе может этим летом стать игроком «Реала».

Также стало известно, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом.

Позже форвард опроверг все слухи вокруг своего будущего в парижской команде, заявив, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.