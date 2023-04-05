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Судейство

Сегодня, 12:08

Бывший испанский арбитр: «Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах ла лиги и сегунды на протяжении 15 лет, высказался о ситуации с «Барселоной», которую подозревают в подкупе судей.

«У нас с Негрейрой были приятельские отношения. Мы говорили друг другу «привет» и «пока». Никто не мог представить такого. Да, мы, судья, обсуждаем это дело. И мы все согласны, что Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота», — приводит слова Саморано COPE.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

&laquo;Барселона&raquo;. УЕФА планирует к июню принять решение об участии «Барселоны» в Лиге чемпионов

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ФК Барселона
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