Экс-форвард «Барселоны» Брейтуэйт хочет выкупить «Эспаньол»

Сегодня, 17:17
Бывший нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт заинтересован в покупке «Эспаньола», сообщает Marca.
Футболист выступал за «Эспаньол» с 2022 по 2024 годы.
По информации источника, 33-летний футболист хочет избавиться от нынешних владельцев клуба, с которыми у него были напряженные отношения. Прошлым летом они не отпустили его в неназванный клуб ла лиги.
Датчанин покинул каталонский клуб после истечения контракта в июле. Он утверждал, что предложение о новом соглашении, которое он получил от «Эспаньола», было «неуважительным». В итоге нападающий стал игроком «Гремио».
Утверждается, что Брейтуэйт является одним из самых богатых футболистов современности. Он владеет компанией по продаже недвижимости в США, рестораном в Гаве и линией одежды.