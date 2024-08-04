Экс-форвард «Барселоны» Брейтуэйт хочет выкупить «Эспаньол»

Бывший нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт заинтересован в покупке «Эспаньола», сообщает Marca.

Футболист выступал за «Эспаньол» с 2022 по 2024 годы.

По информации источника, 33-летний футболист хочет избавиться от нынешних владельцев клуба, с которыми у него были напряженные отношения. Прошлым летом они не отпустили его в неназванный клуб ла лиги.

Датчанин покинул каталонский клуб после истечения контракта в июле. Он утверждал, что предложение о новом соглашении, которое он получил от «Эспаньола», было «неуважительным». В итоге нападающий стал игроком «Гремио».

Утверждается, что Брейтуэйт является одним из самых богатых футболистов современности. Он владеет компанией по продаже недвижимости в США, рестораном в Гаве и линией одежды.