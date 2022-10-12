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Испания

Сегодня, 09:30

Игорь Ледяхов: «В Испании делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»

Ледяхов считает, что в Испании делают все ради меньшего числа приезжающих россиян
Игорь Ледяхов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о том, как поменялась жизнь в Испании после начала ситуации на Украине.

«Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас все восстановилось. Ковид ушел, теперь конфликт с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По словам 54-летнего российского специалиста, в Испании делают всё, чтобы меньше российских граждан приезжало в страну.

«С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — добавил Ледяхов.

Последним местом работы Ледяхова была «Балтика», которую он покинул в декабре 2018-го. Специалист входил в тренерский штаб «Спартака» с 2008-го по 2009-й, а также с 2011 по 2013 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4851137-ledyahov-v-ispanii-delaetsya-vsyo-lish-by-priezzhalo-pomenshe-grazhdan-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

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Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
6
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