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Сегодня, 17:20

Пети: «Будет ошибкой, если Винисиус уйдет из «Реала», ведь сложно обрести счастье где-то еще»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Эммануэль Пети считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор совершит ошибку, если уйдет из мадридского клуба.

В матче 35-го тура ла лиги с «Валенсией» (0:1) бразилец подвергся расистским оскорблениям.

«Он играет за величайший клуб мира, и последние два года он был великолепен. Я помню, как три года назад он постоянно подвергался критике, даже со стороны партнеров по команде. Сейчас он играет действительно хорошо.

Я был шокирован увиденным во время матча «Реала» и «Валенсии» в минувшие выходные. Некоторые реакции после матча от ла лиги и ее руководства заставили меня спросить: «Что с вами не так, ребята?» Я не могу понять, что происходит.

Это происходит не в первый и не в последний раз, и Винисиус — не последний, с кем это случится. Он совершит ошибку, покинув «Реал» из-за этого. Большинство людей в Испании не такие, это лишь меньшая часть. Кроме того, подобное может произойти в любой точке мира. Уходя из «Реала», сложно обрести счастье где-то еще», — приводит Goal слова Пети.

По ходу встречи с «Валенсией» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «летучих мышей». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун. В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмтора видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за ошибку в данном эпизоде.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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