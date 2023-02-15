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Испания

15 февраля, 06:58

Экс-игрок «Галатасарая» Чолак завершил карьеру после 30 минут выступлений за новый клуб — это связано с землетрясением в Турции

Руслан Минаев
Эмре Чолак.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Галатасарая», «Депортиво» и сборной Турции Эмре Чолак завершил профессиональную карьеру.

В январе хавбек подписал контракт с «Интерсити» и провел единственный матч в составе испанского клуба 12 февраля. 31-летний полузащитник сыграл 29 минут в матче против «Бильбао».

После этого в соцсетях он объявил о том, что принял решение завершить карьеру, чтобы посвятить время семье. Goal.com отмечает, что это может быть связано с настроением игрока после землетрясений в Турции, после которых погибли несколько десятков тысяч человек.

«Я ухожу из футбола. Целую руки всем, кто работал со мной. Пусть Бог будет доволен вами. С завтрашнего дня я начинаю жить для счастья своей семьи. Смерть всегда рядом, проведите время с теми, кого любите», — написал Чолак.

Чолак сыграл за «Галатасарай» в 180 матчах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. В составе сборной Турции игрок провел 4 матча.

Сборная Турции по футболу
ФК Галатасарай
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
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