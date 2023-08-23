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Сегодня, 15:40

Экс-футболист «Реал Сосьедада» Идиакес: «Надеюсь, Захарян будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Реал Сосьедад» Иньиго Идиакес прокомментировал переход в испанскую команду российского полузащитника Арсена Захаряна.

«К сожалению, я не видел матчей Захаряна, но надеюсь, что он будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов, с которыми я играл. Они были сильными футболистами, играть с ними было очень приятно. Важно, что «Реал Сосьедад» — это команда, где о футболисте заботятся с первого дня и очень помогают адаптироваться. Это большой плюс, когда молодой игрок приезжает в Испанию. Желаю Захаряну быстро адаптироваться и много выиграть», — цитирует Идиакеса «Евро-Футбол.Ру».

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт 20-летнего россиянина с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29. Ранее футболист выступал за московское «Динамо».

23 августа в «Реал Сосьедад» сообщили, что усердно работают над тем, чтобы полузащитник дебютировал за команду 25 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005293337_eks-igrok_real_sosedada_idiakes_nadeyus_zaharyan_budet_v_takom_je_poryadke_kak_karpin_i_hohlov
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
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 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
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 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
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 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
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 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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