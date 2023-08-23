Экс-футболист «Реал Сосьедада» Идиакес: «Надеюсь, Захарян будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов»

Бывший игрок «Реал Сосьедад» Иньиго Идиакес прокомментировал переход в испанскую команду российского полузащитника Арсена Захаряна.

«К сожалению, я не видел матчей Захаряна, но надеюсь, что он будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов, с которыми я играл. Они были сильными футболистами, играть с ними было очень приятно. Важно, что «Реал Сосьедад» — это команда, где о футболисте заботятся с первого дня и очень помогают адаптироваться. Это большой плюс, когда молодой игрок приезжает в Испанию. Желаю Захаряну быстро адаптироваться и много выиграть», — цитирует Идиакеса «Евро-Футбол.Ру».

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт 20-летнего россиянина с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29. Ранее футболист выступал за московское «Динамо».

23 августа в «Реал Сосьедад» сообщили, что усердно работают над тем, чтобы полузащитник дебютировал за команду 25 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».