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Сегодня, 11:02

Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем дочери и позже узнал, что ребенок не от него

Сергей Разин
корреспондент
Винисиус Тобиас.
Фото Global Look Press
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Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас сделал татуировку с именем дочери. После этого футболист узнал, что ребенок не от него, сообщает Daily Mail.

У 20-летнего бразильца и его девушки Ингрид Лимы 8 октября родилась дочь Майте. В честь этого защитник сделал тату с именем ребенка на руке, однако позже девушка сообщила в соцсетях, что Тобиас не является отцом ее дочери.

Винисиус Тобиас в &laquo;Реале&raquo;. 2023 год. Бывший игрок «Реала» сделал тату с именем дочери. А после ДНК-теста узнал, что отец — не он

С апреля 2022 по лето 2024 года Тобиас провел в аренде у «Реала», после чего вернулся в «Шахтер». В текущем сезоне защитник провел 4 матча и сделал две результативные передачи.

ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)

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