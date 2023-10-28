Экс-игрок сборной Англии Оуэн оценил игру Беллингема в «Реале»

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн рассказал, что думает об игре Джуда Беллингема за «Реал» в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, черная полоса обойдет Джуда стороной. Судя по его прогрессу, ему это точно не грозит. Беллингем уже очень зрелый футболист, а еще он хороший человек. Думаю, это ему помогает», — цитиурет Майкла AS.

20-летний англичанин перешел в «Реал» этим летом за 100 миллионов евро. В текущем сезоне Беллингем провел 12 поединков, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.