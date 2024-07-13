Экс-игрок сборной Германии Вестерманн вошел в тренерский штаб «Барселоны»

«Барселона» представила тренерский штаб Ханса Флика на сезон-2024/25.

В состав тренерского штаба вошел 40-летний Хайко Вестерманн, который в качестве игрока сборной Германии стал вице-чемпионом Европы 2008 года. В качестве тренера с 2019 года он работал помощником в юношеских сборных Германии.

В мае сообщалось, что «Барселона» не может зарегистрировать Флика и его тренерский штаб из-за финансового фейр-плей.

29 мая «Барселона» объявила о подписании контракта с Фликом. Соглашение немца с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/26.