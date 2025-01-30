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30 января, 23:30

Экс-игрок сборной России Боков считает, что Захарян попал в «Реал Сосьедад» в неудачный период

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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал выступления российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

В этом сезоне 21-летний игрок не провел ни одного матча за клуб из-за травм.

«Я, конечно, никого критиковать не собираюсь, но бывают такие засушливые дни... У любого футболиста есть некоторые спады, непонимание, а может, и трения какие-то с главным тренером. Опять же, как быстро Захарян адаптируется — так и заиграет», — сказал Боков Vprgnoze.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. На его счету 35 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за команду во всех турнирах.

Источник: Vprognoze.ru
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Арсен Захарян
Максим Боков
ФК Реал Сосьедад
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