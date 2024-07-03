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Сегодня, 09:22

Экс-игрок «Зенита» Паредес может перейти в «Барселону»

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Полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредес может стать игроком «Барселоны», сообщает Sport.es.

У 30-летнего хавбека остается год по контракту с итальянской командой, что может поспособствовать его трансферу в «Барселону» по относительно недорогой стоимости.

В прошедшем сезоне серии А 30-летний футболист провел 34 матча за «Рому», в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

С 2017-го по 2019-й год Паредес выступал за «Зенит», после чего подписал контракт с «ПСЖ».

Леандро Паредес
Футбол
ФК Барселона
ФК Зенит
ФК Рома
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