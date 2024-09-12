Экс-капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии в отношении маскота «Эспаньола»

Бывший капитан «Сельты» Уго Мальо признан виновным в сексуальном насилии, сообщает AS.

Инцидент произошел в конце апреля 2019 года перед матчем чемпионата Испании. Мальо обвинили в домогательствах до женщины, которая была одета в костюм попугая. Сообщается, что футболист просунул свою руку под костюм пострадавшей и дотронулся до ее груди.

Согласно приговору суда, Мальо должен выплатить потерпевшей денежную компенсацию в размере одной тысячи евро. Кроме того, он обязан в течение последующих 20 месяцев платить ей по десять евро в день.

В настоящее время 33-летний Мальо выступает за греческий «Арис». Сторона игрока собирается подать апелляцию на решение суда.