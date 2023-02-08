Уго Санчес о грубой игре против Винисиуса: «Я также приводил защитников в отчаяние, а когда забивал, то праздновал им в лицо»

Экс-нападающий «Реала» Уго Санчес поделился мнением о жесткой игре в отношении вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

По словам 5-кратного лучшего бомбардира чемпионата Испании, бразилец вызывает у соперника страх, именно поэтому многие защитники фолят на нем.

«Нападающие делают самое сложное в футболе — выстраивают игру и забивают голы; самое простое — это защищаться, бить по ногам и не давать забивать голы. И я, и Винисиус наносим соперникам урон, и именно поэтому у них возникает это чувство страха каждый раз, когда Винисиус получает мяч, это приводит защитников в отчаяние.

Я также приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня, и время от времени я отвечал тем же. А когда я забивал гол, я шел и праздновал им в лицо», — сказал Санчес в интервью El Partidazo de COPE.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.