Экс-наставник «Атлетика» и «Валенсии» Марселино претендует на пост главного тренера сборной Испании

Бывший главный тренер «Атлетика» и «Валенсии» Марселино может стать наставником сборной Испании, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter.

Помимо 57-летнего специалиста в шорт-лист кандидатов входит главный тренер молодежной сборной Испании Луис Де ла Фуэнте.

Контракт действующего наставника национальной команды Луиса Энрике истекает в конце декабря этого года.

Сборная Испании вылетела с чемпионата мира-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).