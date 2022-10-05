Александр Глеб считает, что Хави возродил «Барселону»

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Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил работу Хави на посту главного тренера каталонцев.
«Мне нравится, как работает Хави, команда возрождается. Хави знает «Барселону» вдоль и поперек, я считаю, что это лучший вариант для команды. Уверен, что у него все получится. Не знаю, как будет складываться в этом сезоне, но в любом случае уверен, что выступят лучше, чем в прошлом году», — цитирует Глеба Metaratings.ru.
После 7 туров чемпионата Испании «Барса» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками, опережая «Реал» по разнице голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования