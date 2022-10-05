Александр Глеб считает, что Хави возродил «Барселону»

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил работу Хави на посту главного тренера каталонцев.

«Мне нравится, как работает Хави, команда возрождается. Хави знает «Барселону» вдоль и поперек, я считаю, что это лучший вариант для команды. Уверен, что у него все получится. Не знаю, как будет складываться в этом сезоне, но в любом случае уверен, что выступят лучше, чем в прошлом году», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

После 7 туров чемпионата Испании «Барса» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками, опережая «Реал» по разнице голов.