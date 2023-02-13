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Испания

Сегодня, 08:57

Ван дер Варт рассказал о самом глупом поступке в своей карьере

Руслан Минаев
Рафаэль ван дер Варт.
Фото Diario AS
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Экс-полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт рассказал о самом глупом поступке в своей карьере.

В сезоне-2007/08 полузащитник отказался продлевать контракт с «Гамбургом» на фоне интереса от «Челси» и «Валенсии».

Позже ван дер Варт даже сфотографировался с футболкой испанского клуба, чем вызвал гнев руководства «Гамбурга» и его болельщиков.

«Без сомнения, моей самой большой ошибкой было фото в футболке «Валенсии», в которой я пытался заставить «Гамбург» продать меня.

Насколько это было глупо с моей стороны? Я полностью заслужил постоянные свистки болельщиков «Гамбурга» в следующей игре против «Байера», и это до сих пор у меня в голове», — цитирует Diario AS.

В 2008 году ван дер Варт перешел в «Реал» за 15 миллионов евро.

Рафаэл ван дер Варт
ФК Валенсия
ФК Гамбург
ФК Реал
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