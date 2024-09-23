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Сегодня, 23:05

Экс-президент «Валенсии» Ройг: «Реал» — это королевский иммигрант: восемь чернокожих, два белых и испанец Карвахаль»

Руслан Минаев
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Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг поделился мнением о «Реале» и раскритиковал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора»

По словам спортивного функционера, раньше в футболе не было проблем с расизмом.

«Сейчас я называю мадридский «Реал» «Королевский иммигрант». У них в составе восемь чернокожих футболистов, два белых иностранца и один испанец — Карвахаль.

И еще этот Винисиус. Знаете, что он сделал? Перелез через забор на «Месталье» и обвинил болельщика в оскорблениях. В тот день я был на стадионе со своим внуком и сыном. Я спросил у внука: «Что он там кричит?». Внук ответил: «Всякие глупости». Я думал, они назвали его обезьяной. Но нет», — цитирует Ройга Relevo.

Ройг был акционером и президентом «Валенсии» с 1994 по 1997 год. При нем «летучие мыши» становились серебряными призерами чемпионата Испании и финалистами Кубка короля.

Винисиус Жуниор
ФК Реал

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