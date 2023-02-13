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Испания

Сегодня, 19:33

Экс-президента «Барселоны» Бартомеу подозревается в подкупе испанских журналистов

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу платил журналистам за положительные отзывы о себе и негативные — о конкурентах во время его работы в каталонском клубе, сообщает Cadena SER.

По данным источника, Бартому перечислял деньги многим изданиям, среди которых RAC1, El Periodico, La Vanguardia, Sport, Mundo Deportivo и другим.

На цифровых устройствах журналистов были обнаружены признания в том, что они защищают интересы Бартомеу и критикуют его оппонентов Жоана Лапорту и Виктора Фонта.

1 марта 2021 года Бартомеу был арестован в результате расследования финансовых и юридических нарушений в деятельности руководства «Барселоны».

ФК Барселона
Жозеп Бартомеу
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