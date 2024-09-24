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Судейство

Сегодня, 13:08

Экс-владелец «Валенсии» рассказал, что пытался подкупить судью Левникова в 1996 году

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Валенсии» Пако Роч рассказал о том, как в 1996 году пытался подкупить российского арбитра Николая Левникова в матче Кубка УЕФА с «Баварией».

«Подкупы были повсюду. Я хотел сделать это через агента из Мадрида, карлика по фамилии Торкаль, который обманул меня... Это было в матче с мюнхенской «Баварией» в Кубке УЕФА. Я узнал о жеребьевке, и мне тут же сказали: «Ты, должно быть, очень волнуешься». И я ответил: «Я? Это «Бавария», должно быть, волнуется».

Этот Торкаль пришел ко мне и сказал: «Пако, ваш судья — сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что все схвачено, дай мне 3 миллиона песет...» И я сказал ему, что передам их после игры. Но он ответил, что нужно заплатить заранее. Я отдал ему 3 миллиона, судья вышел и через пять минут после начала матча назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета. В итоге, кажется, мы проиграли тот ответный матч (0:1. — Прим. «СЭ»), но прошли дальше. Но посмотрите, что он сделал со мной. Сукин сын. С этими подкупами полный бардак", — приводит слова Пако Роча Relevo.

Николай Левников, Пако Роч, Винисиус. Огонь экс-босса «Валенсии». Рассказал о подкупе русского судьи и разнес «Реал» с «Барсой»

ФК Бавария
ФК Валенсия
Николай Левников

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