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Испания

Сегодня, 16:40

Экс-вратарь «Реала» Диего Лопес объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Реала» Диего Лопес завершил карьеру.

В ноябре Лопесу исполнилось 42 года. Его последним клубом стал «Райо Вальекано», который испанец покинул этим летом.

«Я мало играл в «Райо», поэтому пришло время попрощаться и заняться другими делами, о кторых я мечтал после стольких лет профессиональной карьеры. Например, проводить время со своей семьей», — приводит слова Лопеса Marca.

По ходу карьеры Лопес также выступал за мадридский «Реал», «Вильярреал», «Севилью», «Милан» и «Эспаньол». Он провел один матч за сборную Испании.

С «Реалом» голкипер по разу выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Футбол
ФК Реал
Диего Лопес
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