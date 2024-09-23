Экс-вратарь «Реала» Навас готов к переходу в «Барселону», которая осталась без основного голкипера

Бывший вратарь «Реала» и «ПСЖ» Кейлор Навас готов присоединиться к «Барселоне», чтобы заменить травмированного голкипера Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, 37-летний футболист хочет играть, поэтому с радостью продолжил бы карьеру в каталонской команде, если появится такая возможность.

После ухода из «ПСЖ» по окончании прошлого сезона Навас является свободным агентом.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что тер Штеген выбыл на долгий срок из-за разрыва подколенного сухожилия. 32-летний немец получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Голкипера унесли с поля на носилках.

В понедельник, 23 сентября, тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене.