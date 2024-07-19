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Сегодня, 21:39

Экс-защитник «Барселоны» Бартра расстался с девушкой, с которой заключал секс-контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джессика Гойкочеа и Марк Бартра.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, выступающий за «Бетис», расстался со своей девушкой Джессикой Гойкочеа, сообщает испанский журналист Абель Планеллес.

По словам журналиста, которые приводит AS, пара рассталась в хороших отношениях и продолжает поддерживать общение.

В мае Гойкочеа рассказала, что заключила с футболистом контракт, согласно которому они должны заниматься сексом при каждой встрече. Бартра сообщил об отношениях с моделью в 2023 году.

33-летний защитник выступает за «Бетис» с 2018 года. Ранее он играл за «Трабзонспор», дортмундскую «Боруссию» и «Барселону». Кроме того, в активе Бартры один гол в 14 матчах за сборную Испании.

Известный футболист бросил жену ради молодой модели. Она делает провокационные фото с неприкрытой грудью

Марк Бартра
Футбол
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