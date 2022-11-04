Пуйоль о завершении карьеры Пике: «Это очень несправедливо, мало кто защищал футболку клуба так, как ты»

Пуйоль обратился к Пике, который объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль обратился к Жерару Пике, который объявил о завершении карьеры.

«Спасибо, Джери. Я в шоке. Это было очень несправедливо по отношению к тебе, мало кто защищал футболку «Барселоны» так, как ты. Я всегда смогу сказать, что играл вместе с тобой — это было привилегией. Я люблю тебя друг», — написал Пуйоль на своей странице в Twitter.

Пике объявил о решении завершить карьеру в четверг, 3 ноября. 35-летний испанец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (3 — в составе «Барселоны» и 1 — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпионом Англии и 8-кратным чемпионом Испании.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.