«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной»

«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 1:1 в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» набирает очки во втором матче подряд, но остается на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе только 6 очков.

«Осасуна» располагается на седьмой строчке (28 очков).