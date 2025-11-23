«Эльче» и «Реал» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Эльче» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров Ла Лиги команда из Эльче набрала 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Сливочные с 31 очком располагаются на первой строчке в чемпионате.

