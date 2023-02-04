«Эльче» переиграл «Вильярреал» и одержал первую победу в сезоне чемпионата Испании

Сегодня, 20:11
«Эльче» переиграл «Вильярреал» со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Пере Милья.
«Эльче» одержал первую победу в нынешнем сезоне ла лиги. Однако команда остается главным аутсайдером сезона, набрав только 9 очков в 20 играх.
«Вильярреал» занимает пятую строчку в турнирной таблице (31 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования