«Эльче» переиграл «Вильярреал» и одержал первую победу в сезоне чемпионата Испании

«Эльче» переиграл «Вильярреал» со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Пере Милья.

«Эльче» одержал первую победу в нынешнем сезоне ла лиги. Однако команда остается главным аутсайдером сезона, набрав только 9 очков в 20 играх.

«Вильярреал» занимает пятую строчку в турнирной таблице (31 очко).