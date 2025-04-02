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Испания

2 апреля, 01:42

Эндрик: «Вини, Мбаппе, Джуд и Родригу... четыре лучших игрока в мире. Я никто»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эндрик.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Эндрик после ничьей с «Реал Сосьедад» (4:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании отметил, что ему необходимо много работать.

«Вот Вини, Мбаппе, Джуд и Родриго... четыре лучших игрока в мире. Я никто. Я здесь, чтобы работать, и дело не в том, кто начинает игру в стартовом составе, я должен сделать все возможное и упорно трудиться, чтобы остаться в «Реале» на всю свою жизнь», — приводит слова Эндрика на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

По сумме двух встреч «Реал» вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).

Антонио Рюдигер после гола &laquo;Реал Сосьедад&raquo;.«Реал» вышел в финал после безумных 4:4, клуб третьей лиги выбил «Байер», «Арсенал» дождался возвращения Сака
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Эндрик
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