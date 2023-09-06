Эндрик назвал своего кумира из «Реала»

Нападающий «Палмейрас» Эндрик рассказал, что ему нравится форвард Карим Бензема, который минувшим летом перешел из «Реала» в «Аль-Иттихад».

«Мне нравился Бензема еще с тех пор, как играл за «Лион». Когда Криштиану ушел, он стал другим, бомбардиром и ассистентом. Я много наблюдал за ним, и его стиль игры очень вдохновляет», — цитирует L'Equipe Эндрика.

16-летний бразилец переберется в «Реал», когда ему исполнится 18 лет, в 2025 году.