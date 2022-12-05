Эндрик не хочет играть вместе с Холанном, «Реал» сделает выбор в пользу 16-летнего игрока

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, в подписании которого заинтересован мадридский «Реал», не хочет выступать в одной команде с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, сообщает Marca.

По информации источника, если «Реал» придется выбирать между нападающими, то испанский клуб выберет 16-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Эндрик может перейти в «Реал», «ПСЖ» или «Челси». Парижский клуб является единственным, сделавшим официальное предложение по футболисту.

В текущем сезоне бразильский форвард сыграл за «Палмейрас» 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 20 миллионам евро.