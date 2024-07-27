Эндрик — о презентации: «Я очень счастлив, потому что был фанатом «Реала» с детства»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик после своей официальной презентации прокомментировал переход в мадридский клуб. Футболист будет выступать под 16-м клубе.

«Я очень счастлив, потому что был фанатом «Реала» с детства. И сейчас я здесь, это сумасшествие. У меня нет слов, чтобы описать, что чувствую. Я всегда хотел быть здесь. Большое всем спасибо», — цитирует Эндрика Marca.

Соглашение Эндрика с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.