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Сегодня, 14:52

Эндрик — о презентации: «Я очень счастлив, потому что был фанатом «Реала» с детства»

Виктория Кравченко
Эндрик.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик после своей официальной презентации прокомментировал переход в мадридский клуб. Футболист будет выступать под 16-м клубе.

«Я очень счастлив, потому что был фанатом «Реала» с детства. И сейчас я здесь, это сумасшествие. У меня нет слов, чтобы описать, что чувствую. Я всегда хотел быть здесь. Большое всем спасибо», — цитирует Эндрика Marca.

Соглашение Эндрика с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.

ФК Реал
Эндрик
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Эндрик будет играть в «Реале» под 16-м номером