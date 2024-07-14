Эндрик: «Не сомневаюсь, что с Мбаппе мы будем выглядеть как команда из видеоигр»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик, который в скором времени официально станет игроком «Реала», рассказал, что думает о форварде Килиане Мбаппе.

«Не сомневаюсь, что с Мбаппе мы будем выглядеть в новом сезоне как команда из видеоигр», — цитирует L'Equipe Эндрик.

«Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе 3 июня.

В сезоне-2023/24 мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).