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Сегодня, 10:15

Эндрик признался, что с детства болеет за «Реал»

Виктория Кравченко
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Форвард «Палмейраса» Эндрик, который этим летом перейдет в «Реал», рассказал, что болеет за мадридский клуб с детства.

«Моя история с мадридским «Реалом» началась еще до того, как я родился, отец хотел назвать меня Ди Стефано, но мама была против», — цитирует Эндрика L'Equipe.

Летом 2024 года Эндрик станет игроком «Реала». Ранее они уже заключили контракт.

Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.

ФК Реал
Эндрик
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