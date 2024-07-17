Эндрик сократил свой отпуск и прибыл в «Реал»

Новичок «Реала» Эндрик прибыл в расположение клуба раньше, чем планировал. Футболист хочет как можно быстрее официально стать игроком мадридской команды.

Ранее издание Onda Cero сообщило, что клуб перенес презентацию бразильца на 27 июля. О причинах не уточняется. Изначально представление игрока было запланировано на 26 июля.

Презентация пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», после чего футболист присоединится к «Реалу» в турне по США.