Энрике может возглавить «Атлетико» или «МЮ»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Манчестер Юнайтеде», сообщает As.

По информации источника, если Диего Симеоне решит покинуть «Атлетико», то мадридскому клубу будет интересен вариант с приглашением Энрике.

Также интерес к испанцу проявляют клубы АПЛ. Если Энрике и согласится переехать в Англию, то только ради топ-клуба. Сообщается, что им может стать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что нынешнего тренера английской команды Эрика тен Хага могут уволить, если результаты клуба не улучшатся во второй части сезона.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.