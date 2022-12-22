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Испания

Сегодня, 15:59

Энрике может возглавить сборную Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в Бразильской федерации футбола рассматривают иностранных кандидатов на пост главного тренера национальной команды после неудачного выступления сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Отмечается, что другими кандидатами на должность в сборной Бразилии называются бывший наставник «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель, экс главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и аргентинец Марсело Гальярдо.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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