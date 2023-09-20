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Сегодня, 09:56

Энрике — о ситуации с участием женской сборной Испании: «Меня это беспокоит, но больше мне нечего сказать»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации, в которой оказались футболистки сборной Испании.

«Мне нечего сказать. Я сейчас живу во Франции. В Париже. Стараюсь получать удовольствие здесь и выполнять свою работу как можно лучше. Остальным пусть занимаются другие. Конечно, меня это беспокоит», — приводит Marca слова Энрике.

Также он рассказал, что думает о работе Луиса Рубиалеса на посту президента RFEF.

«Основываясь на своем опыте работы в федерации, я считаю, что работа Луиса Рубиалеса на протяжении всех этих лет была исключительной. Он и его команда вывели федерацию на очень высокий уровень. Это была выдающаяся работа», — добавил тренер.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Позже прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

18 сентября стало известно, что руководство RFEF планирует подать в суд на некоторых футболисток сборной Испании, которые подписали письмо-ультиматум с требованиями структурных изменений в организации.

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/2023/09/20/650a7b37268e3e1a568b4594.html
Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
Луис Энрике
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 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
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 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
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 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
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 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
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 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
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 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
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 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
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20
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
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 - : -
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