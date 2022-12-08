Энрике выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из национальной команды.

«Все началось четыре года назад, и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост. Благодарю всех сотрудников Королевской испанской футбольной федерации. Конечно же, благодарю футболистов, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам лучше. Также благодарю всех помощников, которые неустанно работали, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всем, что нужно. Быть частью этого было очень приятно. И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые. Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всем, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, что задумал. Вперед, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — говорится в заявлении Энрике.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.