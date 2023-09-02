Эрик Гарсия перешел из «Барселоны» в «Жирону»

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника Эрика Гарсии в «Жирону». Клубы договорились об аренде без права выкупа.

Ранее сообщалось, что «Жирона» рассматривает 22-летнего испанца в качестве замены Сантьяго Буэно, который ушел в «Вулверхэмптон».

Гарсия выступал за «Барселону» с июля 2021 года. Всего за каталонцев он провел 70 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.