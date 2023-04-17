Гарсия — о матче с «Хетафе»: «Расстроен результатом»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия недоволен ничьей в матче 29-го тура ла лиги с «Хетафе» (0:0).

«Мы ожидали такую игру, они закрываются, такой тип команды, и я чуть расстроен результатом. Но впереди, в следующее воскресенье, другой большой матч, надо думать о нем», — цитирует слова Гарсии пресс-служба «Барселоны».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» сократил отставание от «Барсы» до 11 очков. «Хетафе» с 31 очком оторвался от зоны вылета и занимает 15-ю строчку.

В следующем туре сине-гранатовые сыграют дома с «Атлетико».