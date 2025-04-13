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13 апреля, 02:02

Эрик Гарсия — о победе над «Леганесом»: «Именно в таких матчах выигрывается чемпионат»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:0).

«Тренер уже предупреждал нас о результатах, которых они добивались в матчах против сильных соперников. Они отлично провели матч. В первом тайме они доставили нам много проблем на контратаках. В конце концов, в таких матчах самое главное — это три очка.

В первом круге они обыграли нас у нас дома. Мы знали, что если победим, то окажем большое давление на конкурентов. Именно в таких матчах выигрывается ла лига. Мы на хорошем ходу, сегодня у нас был шанс увеличить отрыв — это именно то, чего мы хотели», — приводит слова Гарсии DAZN.

«Барселона» набрала 70 очков и лидирует в таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают идущий вторым «Реал», имеющий матч в запасе, на 7 очков. «Леганес» с 28 очками — на 19-й строчке.

ФК Барселона
ФК Леганес
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