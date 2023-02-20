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Испания

Сегодня, 13:54

Эрик Гарсия: «Мы хотим показать Хави, что готовы к битве»

Эрик Гарсия заявил о желании показать Хави всю силу «Барселоны»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал о настрое команды на ближайшие матче каталонского клуба.

«В каждом матче мы хотим показать Хави, что готовы к войне. Мы выходим на каждую игру с убийственным настроем и получаем три очка», — цитирует Гарсию Barca Universal.

Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице ла лиги, обгоняя «Реал», который идет вторым, на 8 очков.

23 февраля «Барселона» проведет ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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