Эрнандес допускает возможное возвращение в «Атлетико»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес порассуждал на тему возможного возвращения в «Атлетико».

«Если будет такая возможность, то почему бы и нет? Этот клуб дал мне все, и я всегда буду желать ему удачи», — цитирует игрока COPE.

Француз является воспитанником «Атлетико». он выступал за испанский клуб с 2014 по 2019 год, выиграв с мадридцами Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне за «Баварию» Эрнандес провел восемь матчей, забив один гол.