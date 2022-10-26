Эрнандес допускает возможное возвращение в «Атлетико»

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Защитник «Баварии» Люка Эрнандес порассуждал на тему возможного возвращения в «Атлетико».
«Если будет такая возможность, то почему бы и нет? Этот клуб дал мне все, и я всегда буду желать ему удачи», — цитирует игрока COPE.
Француз является воспитанником «Атлетико». он выступал за испанский клуб с 2014 по 2019 год, выиграв с мадридцами Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
В этом сезоне за «Баварию» Эрнандес провел восемь матчей, забив один гол.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования