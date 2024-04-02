Эррера — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Лучшие должны играть в самом большом клубе»

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера прокомментировал слухи о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Переход Мбаппе в «Реал» неизбежен. Лучшие игроки в истории должны быть в самом большом клубе», — приводит слова Эрреры Elchiringuitotv.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона и перейдет в «Реал».

В нынешнем сезоне 25-летний француз сыграл 38 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.