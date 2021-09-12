«Атлетико» вырвал победу в матче с «Эспаньолом» на 99-й минуте

«Эспаньол» принимал «Атлетико» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников». Причем мадридцы забили победный гол на девятой добавленной ко второму тайму минуте. Голом отметился Тома Лемар. В составе «Атлетико» первый матч после возвращения провел нападающий Антуан Гризманн. Чемпионат Испании. Лига 1 4-й тур «Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2 (1:0) Голы: Рауль де Томас, 40 (1:0). Феррейра-Карраско, 79 (1:1). Лемар, 90+9 (1:2). «Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Калеро (Рекасенс, 46), Педроса, Хиль, Дардер, Мелендо (Баре, 58), Морланес (Лорен Морон, 58), Алейш Видаль (Меламед, 75), Эмбарба, Рауль де Томас (Димата, 83). «Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Лоди, 46), Фелипе, Эрмосо (Кондогбья, 46), Коке, Льоренте, Суарес (Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 59), Феррейра-Карраско, Корреа (Лемар, 46). Предупреждения: Эрмосо, 31. Кондогбья, 82. Феррейра-Карраско, 90+8. Жоау Феликс, 90+11. Меламед, 90+11. Судья: Мартинес Мунуэра (Испания). 12 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».